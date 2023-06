"Giusto spostare la sede del match Accolte le nostre preoccupazioni"

E’ stato stati tra i primi a sollevare perplessità sulla scelta della Lega di individuare la Dacia Arena per la disputa dello spareggio salvezza tra Spezia e Verona, adducendo motivi di pubblica sicurezza. Il cambio di rotta della stessa Lega Calcio ha trovato ovviamente il favore del Siulp, il Sindacato italiano unitario dei lavoratori di polizia. "Proprio su sollecitazione del Siulp Liguria e Siulp La Spezia, che fin da subito hanno avuto interlocuzioni politiche per poter sollecitare un cambio, rispetto alla decisione iniziale, di far svolgere questo incontro di calcio a Udine, la Lega Serie A ha accolto le preoccupazioni concernenti gli eventuali possibili contatti tra le opposte fazioni, in quanto entrambe le tifoserie avrebbero potuto usare l’autostrada A4 per raggiungere Udine. Scelta che, tra le altre cose, non poteva non tenere conto sia dei rapporti tra le tifoserie sia dell’importante posta in gioco per le due città in termini calcistici".

Il sindacato del comparto sicurezza, che da anni lancia allarmi sulla necessità di intervenire contro il tifo violento, apprezza la decisione della Lega enucleando che da sempre "la priorità è la tutela dei poliziotti impiegati per la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica. La rivalutazione è apprezzata, perché ha accolto le preoccupazioni espresse dal Siulp territoriale, giacché è in gioco l’unica possibilità di non retrocedere in serie B. Un grido di apprensione legato ai poliziotti che annualmente rimangono colpiti durante le manifestazioni calcistiche. Infatti solo pochi giorni fa ci sono stati ben 9 feriti a Brescia, episodi che ci impongono di pensare prioritariamente alla sicurezza dei cittadini e delle forze dell’ordine".