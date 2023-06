Giulio Maggiore sposa la sua Laura

Fiori d’arancio ieri per l’ex capitano aquilotto Giulio Maggiore e Laura Mencarelli che ieri si sono uniti in matrimonio nella cattedrale di piazza Europa. Fra gli invitati al matrimonio, insieme a parenti e amici della coppia, anche alcuni giocatori delle Aquile con cui Maggiore (spezzino doc) ha condiviso tanti anni in maglia bianca, in alcuni casi sin dalle giovanili: a festeggiarlo c’erano gli spezzini Bastoni e Vignali (ora al Como), capitan Gyasi, Ferrer e Ricci, tutti protagonisti della storica promozione in serie A dello Spezia. Dopo la cerimonia per la giovane coppia è stata la volta delle tradizionali foto e dei video (a cura di Letizia Di Candia e Simone Ruscitti) sulla Morin e al castello, quindi sposi e invitati sono saliti su una barca con destinazione Palmaria dove era in programma il ricevimento, durato fino a sera.