Giulia Tartaglia laureata con lode

Giulia Tartaglia (nella foto), figlia di Giuseppe Tartaglia, storico General Manager della Npsg Trading Logistic, ed ex pallavolista del Lunezia Volley, si è brillantemente laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di Parma con il massimo dei voti (110 e lode) discutendo una tesi dal titolo: "La conoscenza dei disturbi specifici dell’apprendimento a scuola ed emozioni in classe in studenti con Dsa", relatrice la Valentina Grazia. Alla neodottoressa vanno i complimenti per il traguardo raggiunto e l’augurio di raggiungere tutti gli obbiettivi professionali che si è posta.