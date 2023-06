Giulia è sulle piattaforme ’On the road’ sul digitale

LA SPEZIA

Atteso, sognato, costruito e concretizzato. Arriva oggi sulle piattaforme digitali ‘On the Road’, il primo ep di Braska. È il coast to coast musicale della cantante spezzina – all’anagrafe Giulia Cerasoli – che pur rimanendo legata alle coste della sua amata Liguria, si ispira da sempre alle sonorità d’oltreoceano. Ed ecco la metafora del viaggio che parte dal golfo della Spezia, passando da Genova – dal suo produttore e manager LoZar – diretta in Nebraska, lo Stato da cui deriva il suo nome d’arte e che idealmente rappresenta il suo ‘American Dream’, da sempre ispiratore anche nelle scelte musicali.

Giulia racconta se stessa in profondità, come in uno storytelling, viaggiando nel passato oltre che sulla superstrada che accompagna il suo album: passa attraverso i momenti più bui della sua infanzia, la convivenza con una patologia ostica che le dà la forza di reagire, gli insegnamenti del papà, validi nella vita e sul ring, il rapporto indissolubile con la mamma, il legame con la sua città nativa e il passaggio a una nuova fase della sua vita, che si snoda tra La Spezia e Genova, la città che si configura come una nuova fonte di ispirazione e opportunità. Sia per il sound che per i testi, il progetto è coerente con l’immaginario itinerante di ‘On the Road’, romanzo di Jack Kerouac, che Braska omaggia nella scelta del titolo.

La narrazione autobiografica dell’artista viene supportato dal leitmotiv del viaggio, della necessità di percorrere chilometri e l’impossibilità di fermarsi, pur rimanendo talvolta bloccata nel traffico, come ci spiega nell’omonima traccia ‘Bloccata’ (prodotta come ‘Notti giù’ da Dj Kamo), oppure nel suo stesso quartiere, il punto di partenza che comunque non le nega la facoltà di continuare a sognare e ambire a un qualcosa di più alto dei palazzi tra i quali è cresciuta. Le sonorità r&bhip-hop del progetto, sposano la vocalità soul di Braska portandoci nel suo mondo black fatto di vocalizzi, virtuosismi e barre, che raccontano un passato e un’infanzia, talvolta in modo crudo e senza filtri. Nell’ep, infine, non manca la citazione al produttore e manager, nonché spalla destra con cui Braska porta avanti l’ormai consolidato sodalizio dal 2021, LoZar, che ha prodotto le tracce ‘Intro’, ‘Immagini’ e ‘Tu mi hai visto così’.

Marco Magi