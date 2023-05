Giulia Battolla ospite Da Bacchus

Dopo aver ospitato nei tempi passati artisti italiani big (provenienti dal nostro territorio) come Anna Pepe e Francesco Gabbani, l’osteria Da Bacchus è lieta di presentare, stasera a partire dalle 21.30, un giovane talento tutto spezzino: Giulia Battolla. La ragazza arriva nel locale di viale Amendola dopo una straordinaria affermazione al Genvision 2022 nella trionfale serata finale al Teatro Carlo Felice di Genova. La studentessa ha trionfato nella manifestazione, con il riconoscimento unanime della giuria e del pubblico, esprimendosi in una straordinaria interpretazione di ‘Empire State of Mind’ di Alicia Keys. Giulia, per l’occasione, sarà accompagnata dal chitarrista Lorenzo Beschi con il quale proporrà un repertorio originale e coinvolgente che saprà divertire ed emozionare il pubblico presente. Ulteriori informazioni e e prenotazioni al 339 4908117.