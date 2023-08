‘Girovagando’ sale a Marciano

La musica dell’orchestra di Fabio Cozzani (nella foto) chiude stasera la prima parte della Festa della Scartozzera il tradizionale appuntamento organizzato dal gruppo Trebbiatori Val di Magra all’area verde del quartiere sarzanese di San Lazzaro. Si riprende poi la settimana prossima con le tre serate da venerdì a domenica 3 settembre. Ultima uscita invece per la rassegna enogastronomica di fine estate organizzata dalla Federcaccia all’area verde del centro sociale di Molicciara. Il prossimo appuntamento sarà a Sarzana domenica 3 settembre, con la storica festa in viale XXI Luglio. Mercoledì 30 agosto, la rassegna Girovagando promossa dall’associazione guide Agtl si sposta alla chiesetta di Santa Rosa da Lima nella collina di Marciano. E’ stato deciso di raggiungere la zona in auto (e non a piedi come annunciato) per ragione climatiche. Per adesioni, scrivere un sms allo 347 6628277: luogo di incontro al parcheggio di via Olmarello a Molino del Piano alle 15.45.