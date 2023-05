Giro d’Italia in Val di Vara Scuole chiuse a Calice Un traguardo volante

Passa il Giro d’Italia, scuole chiuse. Accade a Calice al Cornoviglio, dove il sindaco Mario Scampelli ha disposto per oggi la sospensione dell’attività didattica nel polo scolastico di Pian di Madrignano, che ospita la scuola primaria e quella dell’infanzia. A causare la chiusura delle scuole sono state le limitazioni imposte dalla corsa rosa, che impongono la chiusura totale e per diverse ore delle strade interessate dal passaggio della carovana: a Calice, il tratto che sarà affrontato dai ciclisti durante l’undicesima tappa Camaiore-Tortona, è quello della strada provinciale 10 compreso tra la rotatoria di Piano di Madrignano e il confine con il comune di Beverino. Il plesso scolastico calicese è situato proprio lungo il percorso che sarà affrontato dai corridori, e ciò rischiava di creare più di qualche criticità ai servizi scolastici: da qui, la decisione del sindaco di chiudere le scuole. Disagi anche a Follo, dove la strada provinciale che attraversa il comprensorio rimarrà chiusa dalle 10 sino al termine del passaggio della corsa.

Sarà comunque una grande giornata di festa quella di oggi per la vallata del Vara– i corridori dopo aver attraversato la Val di Magra, percorreranno la Sp10 ed entreranno a Follo, per poi transitare a Calice, Beverino, e Borghetto Vara; qui imboccheranno l’Aurelia per Carrodano, per poi giungere a Deiva Marina, valicare il passo del Bracco e continuare verso il Genovese. A Borghetto Vara è stato infatti piazzato un traguardo volante, per accumulare punti per la Maglia Ciclamino.