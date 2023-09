Giro di vite a Levanto: scatta il numero chiuso per i pullman turistici

A Levanto scatta il giro di vite sui pullman turistici: dal 18 settembre ingresso sul territorio comunale consentito solo a 15 veicoli al giorno. È quanto deciso con un’ordinanza dal sindaco Luca Del Bello. Il dispositivo comunale impone anche lo spegnimento del motore durante la sosta. "La situazione è oggettivamente insostenibile – spiega il sindaco –. Ormai arriviamo a punte di 30 mezzi che durante la giornata gravitano sul parcheggio di Moltedi, oltretutto con il motore acceso per accogliere con temperature gradevoli i viaggiatori in arrivo con i treni, creando ingorghi". La decisione è stata presa d’accordo con la Provincia. Il numero dei mezzi è stato stabilito valutando la capacità ricettiva attualmente disponibile: sia in periferia che nell’immediato entroterra, "non abbiamo disponibilità di ulteriori aree in cui ospitare questi mezzi". L’ingresso e la sosta continueranno ad essere gestiti attraverso il sistema di prenotazione on line già attivo" dice il sindaco, secondo sui "i residenti hanno più volte segnalato l’emissione di gas di scarico e rumori e così abbiamo pensato che la situazione necessitasse di un intervento radicale. Ingresso e sosta dei pullman portano 180mila euro annui nelle casse del Comune.