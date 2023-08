Giro della Lunigiana, si comincia Traffico rivoluzionato in centro

Avanti e indietro sulle strade di due Province. Un inizio davvero intenso quello della 47^ edizione del Giro della Lunigiana previsto oggi, giovedì, caratterizzato da due semitappe. Proprio la formula della doppia competizione all’interno della stessa giornata raddoppia lo sforzo organizzativo e il pacchetto di sicurezza sulle strade partendo da Spezia per arrivare a Fivizzano nel corso della mattina e nel pomeriggio ripartendo da Massa attraversando la piana del Magra fino a arrivare nel borgo di Bolano. L’organizzazione della corsa ciclistica internazionale ha scelto come traguardo il cuore del paese percorrendo gli ultimi tratti all’interno delle mura. Dopo le presentazioni e incontri dei giorni scorsi da stamani si fa sul serio e la macchina dell’organizzazione verrà supportata dalle amministrazioni comunali, comandi della polizia municipale e forze dell’ordine oltre all’esercito dei volontari. Il ritrovo è fissato stamani alle 9.20 in piazza Europa e dopo il trasferimento in viale Italia si alzerà la bandiera a scacchi della partenza in via Canaletto direzione Buonviaggio. Quindi sconfinamento nel Comune di Vezzano, Bolano, ponte di Caprigliola, Aulla e arrivo a Fivizzano dopo 50 chilometri.

Per garantire quindi la massima sicurezza e ridurre i disagi il comando della polizia municipale del Comune di Spezia ha firmato l’ordinanza che scatta stamani alle 7 fino alle 10 di divieto di fermata in piazza Bayreuth, via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra via Veneto e via Minzoni su entrambi i lati, via Veneto nel tratto compreso tra piazza Europa settore Migliarina e via XX Settembre, Piazza Europa settore Arsenale nel tratto compreso tra via Minzoni e via Veneto ambo i lati, nel settore Migliarina tra via XXIV Maggio e lato piazza. Divieto di transito in via Rezasco nel tratto compreso tra Crispi e via Conti, senso unico in via Conti. Dalle 9 alle 10 sarà vietato il transito in via Veneto, via XX Settembre (tra via Veneto e viale Italia), viale Italia, piazza Concordia, via del Canaletto e via del Buonviaggio nel tratto compreso con il confine con il Comune di Vezzano Ligure. Sarà disposta la sospensione della circolazione lungo i tratti interessati dalla gara e nelle strade intersecanti durante il passaggio dei ciclisti e dei veicoli al seguito della gara. Nel pomeriggio il ’ritorno’. La carovana dopo il trasferimento in piazza Aranci a Massa scatterà verso il ritorno a Bolano attraversando la piana del Magra: Luni, Castelnuovo Magra, Variante Sarzana, Santo Stefano Magra e arrivo intorno alle 16.15 dopo 46,70 chilometri a Bolano.

Massimo Merluzzi