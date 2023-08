Giro della Lunigiana, sale la febbre Due giorni alla Rotonda Vassallo per parlare del futuro del ciclismo

La rotonda di Lerici scalda l’attesa del Giro della Lunigiana. La 47^ edizione della corsa ciclista internazionale riservata alla categoria juniores in programma da giovedì a domenica organizzata dalla società Casano si apre con una due giorni lericina prevista oggi e domani che consentirà di parlare della disciplina insieme ai grandi nomi e presentare tutte le squadre al via. Centinaia di ragazzi provenienti non soltanto da tutte le Regioni italiane ma anche dall’estero caratterizzeranno la manifestazione che negli ultimi anni ha avuto una spinta notevole di immagine intercettando nuovi partner come in questa edizione il Tigullio.

Il Giro della Lunigiana si avvicina ma oggi e e domani Lerici farà da cornice alle parole sullo sport tanto amato. Si inizia oggi alle 20 con la tavola rotonda dal titolo "Ciclismo, quale futuro" nella quale si confronteranno campioni del passato e direttori sportivi della categoria juniores per fare un punto della situazione riguardante il ciclismo giovanile e per parlare della storia del Giro della Lunigiana. Tra gli ospiti ci saranno grandi campioni del professionismo che prima di avviare una carriera di successi e titoli mondali tra i "grandi" sono passati proprio dal Giro della Lunigiana. E’ il caso di Gianni Bugno, Maurizio Fondriest per altro due campioni del Mondo, Maurizio Molinari e dello spezzino di Bolano Massimo Podenzana per due volte campione italiano e storico compagno di squadra del "Piurata" Marco Pantani e i direttori sportivi Matteo Berti (Work Service), Giuseppe Di Fresco (Casano Matec), Marco Floreani (Team Tiepolo), Eros Pavanello (Borgo Molino) e Luca Scinto (Team Franco Ballerini). L’evento, che verrà moderato da Beppe Conti. Domani invece dalle 17.45 sempre alla rotonda Vassallo si svolgerà la presentazione di tutte le rappresentative partecipanti alla corsa facendo sfilare le 28 selezioni e tutti i 168 atleti. Da giovedì si parte attraversando il Tigullio per poi toccare Spezia, la Lunigiana, Massa Carrara e Val di Magra in quattro giornate intense di sport e lavoro organizzativo. Come al solito la base operativa del Giro della Lunigiana sarà a Casano di Luni, nella scuola che ormai è diventata in quartier generale della corsa e dove domenica 3 settembre si assegnerà sotto lo striscione di arrivo la maglia verde simbolo del vincitore della 47^ edizione augurando al nuovo protagonista di iniziare una carriera di soddisfazioni come del resto quella che gli ultimi vincitori del Giro stanno portando avanti a livello mondiale. Sarà un’edizione speciale caratterizzata anche da un pizzico di commozione: per la prima volta infatti mancherà la "voce" e la presenza inconfondibile e conosciuta da tutti dello storico speaker Giorgio "Giò" Tonelli scomparso nei mesi scorsi.

Massimo Merluzzi