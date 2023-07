Giovanni Visconti presenta oggi il suo libro autobiografico "Un Primo, Sessanta Secondi"

L’ex ciclista Giovanni Visconti presenta oggi, alle 19, il suo libro ‘Un primo, sessanta Secondi’, al Sunspace. Nei locali di via Sapri 68, sarà insieme al co-autore Enzo Vicennati e a Francesco Pelosi, founder di ‘Suntimes’ ed ex general manager della squadra di ciclismo Nippo-Fantini. Si tratta dell’autobiografia di Visconti, vincitore di due tappe del Giro d’Italia e tre titoli di campione italiano, oltre che della maglia di miglior scalatore proprio della corsa rosa. Il libro è stato scritto, a un anno dal ritiro, per ripercorrere le storie di una vita che ha sempre messo al centro la bicicletta. Dall’infanzia tra le vie di Palermo al rapporto intenso e a tratti conflittuale col padre, fino alle prime corse nella Penisola e alla voglia di riscatto.