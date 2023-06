Giovanni Giudici Poesia e musica

L’associazione culturale Posidonia, con la pro loco delle Grazie e col Cantiere della Memoria, organizza domani una serata in memoria di Giovanni Giudici, fra i maggiori poeti italiani del secondo ‘900, che alle Grazie è nato il 26 giugno di 99 anni fa. La manifestazione si terrà a partire dalle 21 alle Grazie, nella Sala Refettorio dell’ex Convento degli Olivetani. Questo incontro fa seguito a quelli tenuti negli anni precedenti ed è intenzione degli organizzatori, vista l’importanza della figura di Giudici nel panorama della letteratura italiana, far diventare l’appuntamento una data fissa annuale, in vista anche del centenario dalla nascita. Il tema scelto dal curatore della serata, il professor Carlo Di Alesio, è ‘La madre’. Accompagnati da brani musicali. leggeranno alcune poesie Jole Rosa e Corrado Giudici. La prossima tappa giovedì, un incontro con lo scrittore spezzino Marco Ursano, che presenterà i suoi libri ‘Homo Pandemicus’ e ‘Anni collaterali’.