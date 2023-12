Giovani finalmente profeti in patria. Edera, inedita dimensione sonora

“Profeti in patria”, la rassegna di performance di artisti under 30 che sono andati via per poi ritornare organizzata al teatro degli impavidi con appuntamenti fino al prossimo aprile, propone questo pomeriggio alle ore 18.30 ’Edera in concerto’, con Luca Ambrosi, chitarra classica, Maria Isolina Cozzani, violino e violino baritono, e Matteo Gherardi Vignolo, composizione, batteria. L’appuntamento è nel ridotto del teatro, posto unico 6 euro, Info 346 4026006.

Il giovane gruppo musicale, grazie all’unione di chitarra classica, violino e batteria, crea composizioni che dal jazz contemporaneo spaziano fino al linguaggio impressionista dei primi del ‘900. Durante i momenti di improvvisazione, tra sonorità nostalgiche, ambigue e struggenti, gli strumenti creano un dialogo circolare in cui riverbera il ciclo riproduttivo della natura.

Luca Ambrosi si è diplomato in chitarra jazz al conservatorio Niccolò Paganini di Genova. Si è esibito al GoaBoa festival e ha aperto per artisti quali Tedua, Ghemon, Masamasa e Eugenia Post Meridiem. Maria Isolina Cozzani si è diplomata in violino e violino jazz nei conservatori di La Spezia e Genova e ha conseguito il Master of Music presso la ArtEZ University of the Arts. Con Lavish Trio, ensemble tra il jazz, la free impro e la musica da camera, ha vinto il premio Erasmus Jazz Prijs 2023 e l’edizione 2023 di Mittelyoung. Matteo Gherardi Vignolo, fondatore del progetto Edera, studia batteria e percussioni Jazz al conservatorio Niccolò Paganini. Come batterista del gruppo Eugenia Post Meridiem calca i palchi di noti festival.