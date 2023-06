Giovani e tecnologia Istruzioni per l’uso nel dibattito con la Cri

Ultimo appuntamento, stasera alle 21, con il ciclo di incontri organizzati dalla Croce rossa nell’ambito del progetto ‘Non dipendere. Vivi’ sostenuto da Fondazione Carispezia, che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani spezzini alle tematiche della prevenzione di ogni forma di dipendenza (da sostanze stupefacenti, alcol, gioco d’azzardo, social network, ecc.). All’Accademia, in via Vanicella 12, le dottoresse in scienze e tecniche psicologiche Gaia Bucchioni e Silvia Calafati incontreranno il pubblico per parlare di come la tecnologia influenzi sempre più la vita dei giovani. ‘In che modo la tecnologia è utile per crescere’, questo il titolo dell’incontro, in cui si affronteranno temi di stringente attualità come il cyberbullismo, dei disturbi d’ansia causati dal prolungato utilizzo dei dispositivi tecnologici e del fenomeno dei bimbi iperattivi.