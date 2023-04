Giovani e mondo web Incontro per famiglie

Alla mediateca regionale ligure, oggi dalle 9.30 alle 12, il ‘Centro per le Famiglie’ del Distretto socio sanitario 18’ ha organizzato una giornata di approfondimento sul tema ‘Famiglie digitali: relazioni e tecnologie tra vecchie e nuove generazioni’ Il relatore sarà Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore al dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Milano, nel 2004 medaglia d’argento al merito in Sanità pubblica, autore di bestseller per bambini, ragazzi, genitori, educatori che risponderà a molte delle più frequenti domande che le famiglie si pongono rispetto all’utilizzo del nuove tecnologie. Sono numerosi i genitori, che quotidianamente si rivolgono al Centro, gestito dalle Cooperative Sociali Lindbergh, Cocea e Mondo Aperto: tra le tematiche poste agli operatori del centro una delle più frequenti riguarda proprio l’utilizzo delle nuove tecnologie in famiglia. La diffusione dei dispositivi elettronici tra i bambini ed i ragazzi, è un fenomeno che pone alle famiglie nuove sfide.