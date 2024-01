"Giorno della Memoria: celebrazioni in provincia per non dimenticare"

Anche in provincia le celebrazioni per il giorno della Memoria non mancano. Alle 10.30 del 27 gennaio a Follo, la sindaca Rita Mazzi e l’amministrazione si ritroveranno in piazza Matteotti, dove Marco Raiti e a Marina Ricco leggeranno poesie dedicate alle vittime dell’Olocausto e sarà allestita una galleria di immagini sulla Shoah. La sezione Anpi di Deiva e Framura, in collaborazione e con il patrocinio dei rispettivi Comuni e del plesso scolastico, promuove la mostra ’Disegni e poesie dei bimbi di Terezin’, curata da Anna Maria Morfi e Mariella Noti, nell’aula magna della scuola De Amicis di Deiva, che sarà visitabile sabato e domenica alle 10 alle 12.30 (lunedì 29 la visita è riservata agli studenti). Domani l’inaugurazione, in concomitanza con la proiezione del film ’Il viaggio di Fanny’. In esposizione, una selezione di disegni e poesie realizzati dai bambini imprigionati nel ghetto di Terezin, in Cecoslovacchia.