Seduta solenne del Consiglio regionale dedicata al Giorno del Ricordo in memoria delle decine di migliaia di italiani in Istria, Fiume e Dalmazia perseguitati, uccisi e costretti alla fuga alla fine della Seconda guerra mondiale. Il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha avviato i lavori, è quindi seguita la ricostruzione della storica Petra Di Laghi, dottoranda di ricerca all’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ ed autrice di pubblicazioni sull’esodo giuliano-dalmata. "È nostro dovere tenere viva la memoria delle donne e degli uomini italiani che hanno perso la vita nelle foibe, ricordando così la tragedia di connazionali costretti a lasciare le loro case e i loro averi. Una pagina buia e vergognosa della nostra storia da non dimenticare mai", le parole del presidente della Regione Giovanni Toti che ha presenziato alla seduta. Nella seconda parte della giornata si è svolta la premiazione degli studenti che hanno vinto la 21ª edizione del concorso del Consiglio regionale ’Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia e Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli’, rivolto a istituti superiori della Liguria. Sono stati premiati gli studenti del liceo ‘Gianelli Campus’ di Chiavari e del Nautico ’Colombo’ di Camogli.