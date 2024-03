Giornata mondiale dell’acqua. Alla scoperta del Canale Lunense

Fonte di vita, cartina al tornasole dello stato di salute dell’ambiente e del pianeta, bene prezioso. In occasione della Giornata mondiale dell’Acqua, la commissione Tutela Ambiente Montano della sezione spezzina del Cai organizza domenica 24 marzo la giornata "La cura dell’acqua – Alla scoperta del Canale Lunense, tra modernità e archeologia industriale". Si tratta di un’escursione arricchita da una formula speciale, un percorso di conoscenza e di salute in cammino. Il focus è questo "bene naturale e diritto umano universale, bene comune, risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell’ecosistema e di tutti gli esseri viventi", sottolinea il Club Alpino Italiano, che lancia insieme al consorzio di bonifica e irrigazione Canale Lunense questo evento capace di unire salute e momento di approfondimento. "La Giornata mondiale dell’acqua offre lo spunto al Consorzio Canale Lunense di riflettere sull’importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle risorse idriche. Questa riflessione – spiega la presidente Francesca Tonelli - nasce dal nostro legame storico con l’acqua in passato preziosa alleata per alimentare le attività dell’epoca ed elemento vitale per l’irrigazione agricola; un legame che si rinnova oggi nell’impegno per un’irrigazione virtuosa, più che mai necessaria di fronte alle sfide poste dal cambiamento climatico.

Presentiamo i nostri traguardi durante la passeggiata insieme al Cai e alla Lilt della Spezia (già insieme in occasione di precedenti eventi dedicati alla prevenzione, ndr), guidando i partecipanti attraverso i siti che raccontano il nostro passato e anticipano il nostro impegno per il futuro". Sostenibilità in primo piano, dunque. Alla presenza del presidente della sezione spezzina del Cai Alessandro Bacchioni, che farà parte del gruppo degli accompagnatori affiancato da rappresentanti della commissione Tam, i partecipanti partiranno alla scoperta della storia dei luoghi e del lavoro di una realtà ormai centenaria. La giornata prenderà il via alle 8.45, col ritrovo nell’area campo del sportivo Santo Stefano Magra, partenza prevista alle 9, con un percorso di difficoltà E/T di 15 km andata/ritorno. Per prenotazioni e informazioni, contattare il numero 339-8373537.

Chiara Tenca