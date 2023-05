Giornata di reclutamento area tecnica e manageriale

Eures in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone organizza una giornata di reclutamento di professionisti nell’area tecnica e manageriale. La ricerca è rivolta in particolare ai seguenti profili: ingegnere e tecnico di processo; programmatore di produzione; progettista disegnatore meccanico; progettista elettrico; topografo di stabilimento; tecnico industrializzazione prodotto e processo; pianificatore dei trasporti; responsabile ufficio tecnico; tecnico di assistenza elettrico elettronico; addetto al laboratorio; consulente tecnico; sviluppatori mobile e software; programmatori centro di lavoro; modellatore 3d; project manager. Richiesti titoli di studio in materie tecniche o scientifiche quali diplomi (area meccanica, elettronica o informatica) o lauree in ingegneria meccanica o gestionale, fisica, chimica, matematica, valutata positivamente anche esperienza nel settore. I contratti inizialmente a tempo determinato, con finalità di stabilizzazione. Info: https:offertelavoro.regione.fvg.itlavoroFVGdettaglioG888-68402