Giornalismo, una scelta di vita La testimonianza di Agnese Pini A lei va il premio ’Cinque Terre’

L’anno scorso toccò a Massimo Giletti, ma nel corso degli anni, a ricevere il riconoscimento, sono stati, tra gli altri, Bruno Vespa, Antonio Ricci, Tony Capuozzo e Aldo Cazzullo. La giuria del Premio Giornalistico Cinque Terre, presieduta dal direttore de ‘La Verità’, Maurizio Belpietro, ha deciso che a meritare la ‘palma’ nella sua tredicesima edizione – sempre a cura dell’associazione Amici delle Cinque Terre – sia la direttrice de ‘La Nazione’, Agnese Pini. "Un fatto positivo – dichiara il presidente Luigi Grillo – perché per la prima volta, nell’ambito di questa avventura, viene premiata una donna. Personalmente sono molto contento perché, dopo la mia esperienza di calciatore, per dieci anni ho collaborato con la redazione spezzina del quotidiano fiorentino". Insieme a Belpietro – che ha condiviso la decisione coi direttori di altri cinque dei principali quotidiani nazionali – nell’appuntamento di sabato 8 luglio, alle 18, all’agriturismo Buranco di Monterosso, Francesco Maria Del Vigo, vicedirettore de ‘Il Giornale’, di origine spezzina.

Nata a Carrara, classe 1985, Agnese Pini dirige ‘La Nazione’ da agosto del 2019, prima donna in 160 anni di storia del quotidiano. Dal primo luglio dell’anno passato, poi, è stata nominata anche direttrice responsabile di ‘Qn Quotidiano Nazionale’, ‘Il Resto del Carlino’ e ‘Il Giorno’. Laureata in lettere con il massimo dei voti all’Università di Pisa, tra il 2009 ed il 2010 studia alla scuola di giornalismo Ifg Walter Tobagi di Milano. Nel 2007 entra nella redazione di Carrara de ‘La Nazione’, per poi passare al quotidiano ‘Il Giorno’ di Milano dove, per sei anni, si occupa di cronaca nera e giudiziaria, e tornare a ‘La Nazione’ nel 2016, per seguire le vicende del Monte dei Paschi di Siena. All’inizio della sua carriera ha collaborato anche con il Gruppo Editoriale Mondadori e con l’Ansa. Durante la direzione del quotidiano ‘La Nazione’ le vengono assegnati, tra gli altri, i premi giornalistici Guidarello, Serao, Ischia, mentre nel 2021 la rivista ‘Forbes Italia’ la inserisce fra le 100 donne italiane di successo dell’anno. Dell’anno scorso la vittoria di Agnese Pini del ‘Premio speciale di cultura politica Giovanni Spadolini’ e la Menzione speciale ‘Viareggio-Rèpaci’ 2022, di pochi mesi fa, in aprile, invece, la pubblicazione del suo romanzo ‘Un autunno d’agosto’.

Marco Magi