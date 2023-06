Giorgia Lombardi entra a far parte del Gruppo Consiliare di LeAli a Spezia

La Consigliera comunale Giorgia Lombardi aderisce al Gruppo Consiliare di LeAli a Spezia, che passa così ad avere tre consiglieri comunali. "Il percorso iniziato un’anno fa con la Lista ‘Spezia con Te’, – spiega Giorgia Lombardi – che prevedeva una visione avveniristica e moderna della città e che teneva in grande considerazione l’ambiente, la cultura ed il sociale, è per me sempre molto attuale e valido e ho cercato di portare avanti le idee e i principi che lo hanno ispirato. Sono grata a Piera Sommovigo per avermi coinvolta in questa avventura, per avermi dato la possibilità di impegnarmi ancora di più nella cura della nostra città".

Un nuovo ingresso che ha portato grande soddisfazione nella componente di LeAli. "È un piacere poter accogliere tra i nostri banchi in consiglio comunale una persona in gamba e da tempo impegnata su tanti fronti come Giorgia Lombardi. L’arrivo di Giorgia conferma che LeAli a Spezia è un punto di riferimento per l’area civica del centrosinistra locale e regionale" dice Guido Melley. Soddisfatto anche Roberto Centi: "Con Giorgia lavoreremo su temi di rilievo e faremo altrettanto in Provincia, dove attorno alla sua recente elezione abbiamo creato una Rete di tutti i Consiglieri di area civica presenti ad Ameglia come a Lerici, a Follo come a Beverino, a Portovenere come a Levanto"