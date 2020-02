La Spezia, 12 febbraio 2020 - Lacrime, singhiozzi, mani tremolanti nello scrivere pensieri che salivano dal cuore. Così la camera mortuaria dell’ospedale Sant’Andrea si è fatta crocevia di dolore e sentimenti, tanto più forti, ieri, alla vista dei corpi di Andrea Rapallini e Giorgia Gallo ricomposti nelle bare, con i volti preservati dagli schianti letali. Dopo il nulla osta del magistrato, esauriti i rilievi di rito, è maturata la decisione delle rispettive famiglie di permettere a parenti e amici di raccogliersi davanti alle salme. Un abbraccio corale, ideale che ha coinvolto, sopratutto, i compagni di scuola, anche delle elementari, con la memoria che andava ai momenti felici trascorsi in classe. I messaggi sono lo specchio delle rievocazioni.

Ecco alcune frasi tratte dal registro di Alessandro: "Eri quello che ci metteva di buon umore tutti. Ti ringraziamo del dono dell’amicizia". "Mancherai tanto a tutti noi. Non riusciremo mai a dimenticare i tuoi occhi splendidi, i tuoi modi gentili ed educati. Ti ringraziamo per averci dato la possibilità di conoscerti". La parola "angelo" è la più ricorrente, accompagnata da auspici: "Abbi cura di noi".

C’è anche chi cimenta in una fotografia della gioventù dai toni drammatici: "A venti anni sembra di essere invincibili ma spesso proprio l’età porta a tutto questo. Buon viaggio, Andrea". Il vuoto si fa voragine: "Nessuno potrà mai colmare la tua perdita. Ci rivedremo". Il rimpianto si fa nostalgia: "Anche se non abbiamo trascorso molto tempo insieme, resterai nel mio cuore".

La tenerezza avvolge anche le espressioni di affetto a Giorgia. "Adesso in cielo c’è una stella in più". "Ci siamo ritrovati ma ci siamo persi troppo presto. Ti voglio bene mia dolce Giorgia".

C’è anche una maestra di scuola a scrivere: "Ti ricorderò sempre; eri una brava bimba, ora sei un meraviglioso angelo".

Un’ex compagna riconoscente: "Sono stata fortunata a conoscerti; non avrei mai superato tre anni di medie senza il tuo supporto, l’aiuto che mi davi ogni volta che mi serviva; eri unica".

C’è chi ancora non ci crede. "Vederti qui mi pare un’assurdità della vita".

Oggi il momento comunitario più struggente, quello dell’estremo saluto, nelle rispettive comunità. Alle 15 i funerali di Giorgia nella chiesa di Fabiano Alto, con la raccomandazione del parroco a parcheggiare lungo la litoranea. Alle 15,30 l’estremo saluto ad Andrea, nella chiesa di Sant’Andrea di Montedivalli.



Corrado Ricci