Verrà presentato sabato alle 17, alla libreria Liberi Tutti, il nuovo libro di Susanna Varese, ‘Il gioco delle vocali. Topo Tobia insegna’. Dialoga con l’autrice l’insegnante e scrittrice Sonia Vatteroni, con letture animate a cura di LaAV (Letture ad alta voce). Si tratta di un racconto per bambini che offre un percorso coinvolgente, da dividere liberamente in unità didattiche interdisciplinari, per affrontare l’apprendimento della lettura e della scrittura con divertimento e curiosità. In una fantastica avventura, leggere diventa un gioco stimolante. All’interno il dado da costruire per giocare con topo Tobia e le vocali. Susanna Varese, insegnante, scrittrice di racconti didattici con il suo simpatico personaggio topo Tobia, alle cui storie ha dedicato quattro libri.