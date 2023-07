Giochi e luci nel ’Borgo incantato’ Tanti eventi per grandi e piccini

Oggi e domani nel borgo storico di Bolano la XV edizione di “Borgo incantato”, rassegna di giochi e spettacoli gratuiti per bambini. Dalle ore 17 in poi grandi e piccini potranno partecipare a laboratori didattici, giochi e balli accompagnati da personaggi dei cartoni animati e delle favole. Ci saranno anche giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, truccabimbi e burattini. Quest’anno sarà possibile anche imparare le manovre di disostruzione delle vie aeree sotto la supervisione dell’Ordine professioni infermieristiche e partecipare a giochi e laboratori organizzati dall’associazione I sogni di Benedetta, Pro Loco “I 2 fiumi”, Europe Direct e Allori Creatività. In collaborazione con il Cai, in piazza Castello sarà collocata una parete di arrampicata, si potranno provare le arti circensi con il laboratorio dei Nani rossi o avventurarsi alla scoperte di vecchie civiltà a cura dei ragazzi del liceo classico Costa. Il gruppo di percussioni Batebalengo animerà nel pomeriggio le vie del borgo insieme ai ragazzi della scuola di danza Street City Schoo. E al calar del sole, si potrà ammirare l’atmosfera creata da proiezioni e giochi di luce a tema.

Nelle due serate, con ingressi contingentati secondo le norme di sicurezza, si svolgeranno spettacoli di artisti e cabaret interamente dedicati a bambini e famiglie: sabato 8 arriverà il duo “I nani rossi”, con lo spettacolo “Nani rossi show” e domenica 9 sarà la volta del circo Bipolar, che darà vita allo spettacolo “Cafè rouge”. Come tutti gli anni funzioneranno banchi gastronomici con torte tradizionali, panigacci, sgabei, panini, torte dolci e salate, bruschette, crêpes, gelati e molto altro, tutto plastic free. Garantito il servizio navetta gratuito dalle 17 a fine festa. L’ingresso è completamente gratuito per tutti e all’entrata verrà consegnata una maglietta ai bambini e la mappa del paese che illustra il programma dei due giorni e i punti di ristoro, che potrà essere scaricata anche grazie ai QR code dislocati per il paese. Info ai numeri 348 8969205, 345.2255225 e 347 5936727.