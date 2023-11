Giochi e letture per tutte le età alla ’Beghi’

Un weekend ricco di eventi alla biblioteca Beghi del Canaletto, tutti gratuiti e rivolti a bambini, famiglie e ragazzi con laboratori, incontri di lettura, giochi da tavolo. Si inizia oggi, alle 11, con il laboratorio creativo gratuito dal titolo ‘Voltapagina!’, dedicato al mondo fantasy rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni, che ha una durata di circa un’ora e mezza e che è inserito nel programma ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’, il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dal Comune, a cura dei musei civici e del Sistema bibliotecario urbano che si snoderà per tutta la stagione autunnale.

Poi, alle 17, nell’auditorium della stessa biblioteca Beghi, torna il tradizionale ‘The Book Lovers Club’, l’incontro di lettura mensile, che in questa occasione è dedicato al libro di Sally Rooney dal titolo ‘Parlarne tra amici’. L’evento è finalizzato alla promozione della lettura condivisa in biblioteca dai partecipanti e bibliotecari. Domani, invece, dalle 15 alle 19, invece, in occasione della partecipazione all’International Games Day, la Beghi organizza un pomeriggio dedicato al gaming con la promozione dei giochi da tavolo, i boardgames, del gaming e di tutte le modalità di gamification. Il libro-game proposto è a tema ‘Lovecraft’ e il laboratorio è gratuito, consigliato per la fascia d’età dai 16 anni, con prenotazione obbligatoria (allo 0187 727885 o all’email [email protected], ai quali ci si può rivolgere anche per avere informazioni).

m. magi