’Giochi di coppie’ al Civico. Attori e volontari della Cri ora si fanno in sei sul palco

Sette pièce da presentare in un teatro, il più importante della città, per aiutare gli altri. Non solo attori di lunga data, ma anche volontari della Croce rossa italiana che reciteranno per beneficenza. L’appuntamento è fissato per sabato quando, alle 21, saliranno sul palco del Teatro Civico per presentare lo spettacolo ‘Giochi di coppie’, il cui ricavato sarà destinato al sostegno delle attività sociali svolte dalla Croce rossa spezzina (la cui sede è in via Santa Caterina 29, alla Chiappa).

Dai racconti di Elisabetta Amoroso (autrice, tra l’altro, dei libri ‘Diario di una bambina di sei anni e mezzo quasi sette’, ‘Omicidi a fin di bene e altre nefandezze’ e ‘Casi miei. Un selfie letterario), che li ha rielaborati per il teatro, la regista Fabrizia Fazi (presidente dell’associazione culturale Nadar, attrice e direttrice di laboratori teatrali creativi) mette in scena uno spettacolo composto da una serie di brevi atti unici, che hanno per protagonisti giovani fidanzati, adulti conviventi, più maturi sposi e un’autrice teatrale con il suo personaggio. Tra situazioni di ordinaria quotidianità e impensata follia, come la sera dell’anniversario e come sotto a un bombardamento, coppie ‘normali’ e coppie ‘folli’ si alternano dando vita a liti, tradimenti, riappacificazioni, incomprensioni e fraintendimenti. Situazioni e sentimenti che da sempre caratterizzano la vita di coppia e che sono tratteggiati in modo divertente e ironico. Ed ecco, quindi, in programma: Quotidianità 1 e 2, Duetto, Vendetta tremenda Vendetta, Il personaggio è l’autrice, Immediata conoscenza, Deliri di Coppia.

Gli interpreti sono Paola Romano, Daniele Liparoto, Giovanna Ghezzi, Maurizio Ricevuto, Rosa Anna Ianni, Barbara Di Capua, Antonella De Mastri e Alberto Zerbini. Al termine dello spettacolo, per cinque fortunati spettatori verranno estratti altrettanti regali gentilmente offerti da Ristorante Imbarcadero Porto Venere, Atelier Paola G., Il Talismano, Helle Boutique e P.a.r.o.s.h., che da sempre sostengono le attività del comitato spezzino della Croce rossa italiana. Proprio quest’ultimo ringrazia, per la collaborazione, la delegazione della Spezia del Fai e il Lions club Roverano. I biglietti per lo spettacolo, con ingresso a offerta minima di 12 euro (con posto libero), possono essere acquistati direttamente la sera dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Civico. Per avere ulteriori informazioni o per le prenotazioni dei biglietti (oppure per conoscere altre sedi di acquisto) è possibile contattare i numeri di telefono 339 7042874 e 347 1579454.

Marco Magi