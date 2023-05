Giochi da tavolo alla Beghi

Si chiude il ciclo di appuntamenti con i giochi da tavolo organizzati alla biblioteca Beghi per i più giovani. Oggi, nella sede di via del Canaletto 100, a partire dalle 15 e fino alle 18, si terrà ‘Gaming alla Beghi’, un evento rivolto ai ragazzi per promuovere la familiarità con la frequentazione della biblioteca attraverso la proposta di alcune tipologie di gioco da tavolo di tipo cooperativo e gestionale. Sarà un momento di svago dove si potrà giocare con la giusta competizione e molto divertimento. La partecipazione è consigliata ai ragazzi di una fascia d’età compresa fra i 12 e i 16 anni. L’evento è gratuito e a ingresso libero. Per avere ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile recarsi direttamente alla biblioteca del Canaletto, telefonare allo 0187 727885 o inviare una mail all’indirizzo [email protected]