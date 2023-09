Giada, con gli occhi all’Africa. Ma con le radici in famiglia: "La storia d’amore dei nonni è la mia fonte d’ispirazione"

L’anno scorso è stata in Giordania, tra non molto andrà in Grecia ma il suo sogno è l’Africa. Quella subsahariana, selvaggia, piena di tesori e di miserie. Giada Maddalena – quinta liceo scientifico al Pacinotti - si sente cittadina del mondo.

La maggior parte dei tuoi coetanei ha come meta dei sogni New York o Los Angeles, come nasce il tuo interesse per l’Africa?

"Il viaggio per me è innanzitutto un modo per conoscere nuovi luoghi, persone differenti da me, modi di vivere lontani. Più il contesto in cui mi trovo diverge dal mio quotidiano più mi sento arricchita dall’esperienza. È un qualcosa di difficile da descrivere, ma ogni viaggio moltiplica e allarga gli orizzonti, permette di fare un passo in avanti come persona. Mi sento attratta dal cuore dell’Africa perché vorrei conoscere meglio i suoi abitanti, in particolare i bambini. La maggior parte di loro sono poverissimi, non sempre ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo nell’essere nati nella parte ricca del mondo".

Cosa farai da grande?

"Fin da piccolissima sono sempre stata convinta che un giorno sarei diventata architetto. Rimane ancora adesso il mio principale obiettivo ma in questi anni, grazie alle mie professoresse di storia e italiano, mi sono appassionata molto anche alle materie umanistiche. Non escludo affatto la via che porta all’insegnamento, lavoro che mi consentirebbe di avere parecchio tempo libero da dedicare alla famiglia. Il mio sogno più grande è quello di diventare mamma".

Che cosa rappresenta per te il valore della famiglia?

"È la pietra su cui costruire tutto il resto. Come modello ho naturalmente i miei genitori, ma ancor di più la storia d’amore tra i miei nonni materni. A loro bastava uno sguardo per intendersi, una mano appoggiata sulla spalla per comunicare tenerezza e protezione. Un amore profondissimo, alimentato giorno dopo giorno e che per me ha sempre rappresentato un qualcosa a cui ispirarsi".

Mi sembra di capire che tu sia molto selettiva nella scelta dei fidanzati…

"Del fidanzato! Sono impegnata ufficialmente dallo scorso luglio, per la prima volta nella mia vita. Per me l’amore è qualcosa di molto importante, sono impulsiva e passionale, in una storia metto tutta me stessa. Per questo il fidanzamento è stato un grande passo, attentamente valutato e soppesato. Volevo essere sicura che fosse la persona giusta. E ho fatto io il primo passo!".

Cosa pensi della guerra in Ucraina?

"È il primo conflitto che vedo con i miei occhi e che non studio invece attraverso le pagine dei libri. Sono rimasta impressionata. Le immagini dei palazzi divelti dalle bombe, i racconti dei sopravvissuti, l’arrivo dei profughi anche nella nostra città sono qualcosa che commuove e che porta a riflettere su quanto la storia non insegni mai abbastanza. Se dovessi diventare una professoressa farei di tutto per trasmettere ai miei alunni l’amore per la conoscenza, la bellezza del voler andare al fondo delle cose e di non fermarsi mai alle apparenze. Nella vita non c’è nulla di più importante".

Giada, due occhi nocciola grandi ed espressivi, è una sognatrice. Immagina di trascorrere tutta la vita insieme al suo principe azzurro, a cui scrive lettere d’amore con una penna stilografica. Si impegna per la salvaguardia dell’ambiente e si batte per i diritti civili, perché il futuro del mondo sia segnato da più giustizia e da più uguaglianza. Qualcuno dirà che queste sono solo utopie, chimere e fantasie. Ma la storia ci insegna invece che è sempre dai sogni che partono i più grandi cambiamenti.

Vimal Carlo Gabbiani