Giacomazzi ospite alla ’Capellini’

All’Accademia Lunigianese di Scienze Capellini, oggi dalle 17, Fabio Giacomazzi illustrerà ai presenti all’incontro gli originari valori naturalistici e paesaggistici del Golfo, in gran parte cancellati dalla successiva urbanizzazione, sia militare che civile. In particolare verrà descritto ‘il sistema delle acque’, pensiamo alle sprugole, vera peculiarità spezzina. E per comprendere come fosse la città della Spezia ed il suo golfo prima delle grandi trasformazioni con gli accrescimenti insediativi seguiti alla costruzione dell’Arsenale (1861-69), e quindi con lo stravolgimento della precedente conformazione naturalistica e urbana, sarà necessario valersi della cartografia storica e delle rappresentazioni pittoriche, come quelle di Agostino Fossati, maestro della vedutistica de La Spezia vecchia. L’incontro sarà introdotto da Giuseppe Benelli, presidente della Capellini, e coordinato da Eliana M. Vecchi per la Sezione Lunense dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri promotrice dell’evento, insieme, oltre che con l’Accademia stessa, con le associazioni Amici di San Caprasio ed Apuamater, che collaborano alla conoscenza della Lunigiana Storica.