Gestione integrata dei musei "Il bando è scaduto. E adesso?"

"Qual è il futuro dei servizi culturali?". Se lo domandano i consiglieri comunali Roberto Centi di Leali a Spezia e Giorgia Lombardi di Orizzonte Spezia. Dal 1997 ad oggi i servizi culturali, e museali in particolare, sono stati garantiti grazie a una gestione in parte diretta (nelle figure tecniche dei funzionari e di alcuni uffici amministrativi) e in parte integrata con appalto di servizi. "Nel 2019 è stato rideterminato dai servizi comunali il monte ore complessivo dell’appalto riguardante l’affidamento dei servizi di gestione integrata dei servizi museali e di accoglienza al pubblico per i musei del capoluogo – proseguono Centi e Lombardi – , con una riduzione del 10% dell’importo per esigenze di risparmio, riducendo il monte ore senza chiusura di servizi o riduzione di orari di apertura al pubblico. Il 31 dicembre 2020 è scaduto l’appalto e, valutato il buon andamento del servizio, è stato rinnovato alle medesime condizioni per altri due anni, fino al 31 dicembre 2022". Il 28 dicembre è stato prorogato fino al 30 giugno 2023 l’affidamento della gestione integrata dei servizi museali alle medesime condizioni economiche e normative, escludendo la parte dedicata alla comunicazione. I due consiglieri comunali presenteranno in consiglio un’interpellanza sulla vicenda "sulle tempistiche di emanazione di una nuova procedura per l’affidamento della gestione integrata dei servizi museali e di accoglienza al pubblico dei musei civici della Spezia". In essa chiederanno altre cose. "Se l’amministrazione intenda tutelare i lavoratori dell’attuale forma gestionale. Se, preliminarmente alla stesura della procedura, si prevede di elaborare un’analisi delle attuali esigenze. Se sono stati ben analizzati i profili professionali da richiedere e i fabbisogni orari di apertura". Vogliono anche invitare l’assessorato competente a riservare maggiori fondi alla gestione del patrimonio museale e ad una migliore organizzazione delle attività legate alla cultura. "Chiediamo anche la convocazione della commissione competente dove si possa discutere dell’importante questione prima dell’emissione del bando, e di istituire, infine, una straordinaria commissione cultura (autonoma e temporanea), formata anche da membri esterni al consiglio autorevoli e specializzati, che possa occuparsi della riorganizzazione degli spazi e dell’offerta culturale della città".