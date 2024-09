Gestione dell’ex rifugio Sella. Ingaggiata un’associazione

Nei giorni scorsi la giunta guidata dal sindaco Pierluigi Peracchini ha approvato lo schema di protocollo di partenariato pubblico-privato che disciplinerà i rapporti tra Comune della Spezia e associazione Senza Tempo per la valorizzazione e collaborazione alla gestione delle attività culturali della Galleria Quintino Sella. "In questi anni con il progetto La Spezia Forte abbiamo lavorato per riportare alla luce siti storici dimenticati che fanno parte del patrimonio artistico e culturale della città – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini –. Tra questi c’è appunto la Galleria Quintino Sella dove la popolazione trovava riparo durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale e che abbiamo riqualificato sia internamente, con l’installazione di un percorso multimediale, sia esternamente con l’opera di Ozmo. Ora entriamo in una nuova fase che consiste nel renderla fruibile sette giorni su sette e ampliarne le attività così da valorizzarla e diffonderne la conoscenza ad un pubblico sempre più ampio".

L’ accordo avrà una durata minima di cinque anni e nello specifico l’associazione realizzerà un progetto di valorizzazione della struttura che include investimenti in attrezzature di realtà aumentata (video 3D, ambienti immersivi a 360° con l’utilizzo di smart glass di ultima generazione, Billboards/Infografiche, menù interattivi, messaggi di wayfinding, modelli 3d e video con avatar) e si occuperà della gestione della biglietteria e delle aperture della Galleria Quintino Sella, garantendo la fruibilità 7 giorni su 7 con i seguenti orari minimi: dalle 10.30 alle 16.30 nel periodo invernale, dalle 10 alle 18 nel periodo estivo e dalle 9 alle 16.30 nel periodo da marzo a giugno, effettuando almeno sei turni giornalieri di visite nei periodi di massima affluenza. L’associazione inoltre si occuperà di organizzare le visite guidate, che dovranno essere realizzate da guide certificate, garantire le pulizie di gestione ordinaria della struttura e apporre apposita cartellonistica all’esterno della Galleria (nella foto il sindaco Pierluigi Peracchini con l’artista Ozmo nel giorno dell’inaugurazione del murales).