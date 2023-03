Gestione dei servizi nei cimiteri Respinto il ricorso contro l’appalto

Va a vuoto il ricorso al Tar proposto dalla coop Consorzio Nazionale Servizi contro il Comune della Spezia per l’annullamento degli atti di gara con cui lo scorso novembre Palazzo civico aveva affidato la gestione dei servizi nel cimitero urbano dei Boschetti e nei nove camposanti frazionali della città. Una gara per l’assegnazione di appalto biennale prorogabile per altri due anni, assegnato per l’importo di 1.877.022 euro al Consorzio Leonardo Servizi e Lavori – società cooperativa con sede a Pistoia – che è finita sotto l’attacco di due delle società partecipanti alla gara, che nei mesi scorsi avevano presentato altrettanti ricorsi. Ieri la prima sentenza, con i giudici del tribunale amministrativo che hanno rigettato quello del Consorzio Nazionale Servizi, che si era classificato terzo nella graduatoria della gara d’appalto. L’impresa aveva bussato al tar lamentando un’errata applicazione del disciplinare di gara e del capitolato da parte della commissione di gara, sostenendo che le imprese classificate ai primi due posti non sarebbero state in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale del fatturato specifico nei servizi cimiteriali richiesto dal bando.

I giudici, sposando le memorie presentate dall’avvocatura civica guidata da Stefano Carrabba, hanno invece certificato che il consorzio vincitore era in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare del bando, rigettando dunque il ricorso e condannando l’impresa ricorrente al pagamento delle spese legali.

Sui servizi cimiteriali comunali rimane ora pendente un altro ricorso, quello presentato dal Consorzio servizi logistica, società che aveva gestito i servizi cimiteriali spezzini fino alla nuova gara d’appalto – cui ha partecipato, terminando al quinto posto della graduatoria – e che ha impugnato tutti gli atti di gara chiedendo l’annullamento dell’iter. Una battaglia, quella tra il Consorzio servizi logistica e Palazzo civico, che parte da lontano, ovvero dal dicembre del 2021, quando la giunta diede mandato per la predisposizione del nuovo appalto anziché avvalersi della clausola per la proroga dell’appalto per altri due anni. Il Consorzio ha impugnato al Tar dapprima la decisione del Comune, e poi gli atti della gara d’appalto comunale.