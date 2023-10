Genovese prestato alla ’supremazia’ del Golfo dei Poeti

Di sicuro un figlio d’arte, capace però di sviluppare idee tutte sue e intuizioni che, nel volgere degli anni, lo portarono a una fama di grande progettista di infrastrutture, non solo militari, capace di travalicare i confini nazionali. Una famiglia da sempre legata alle Forze armate e alla Marina, quella di Domenico Chiodo, alto ufficiale dell’esercito nato a Genova il 30 ottobre 1823 da Giambattista, maggiore generale del Genio marittimo, fratello di Agostino, e da Teresa De Simoni.

Uscito dalla Scuola di Marina, frequentata come allievo esterno, col grado di guardiamarina nel settembre 1838, fu destinato al servizio sulla fregata De Geneys per poi passare due anni dopo, col grado di sottotenente, nel corpo del Genio marittimo con destinazione Genova, sede dove il padre ricopriva il ruolo di direttore generale. Nel 1848, col grado di luogotenente conseguito quattro anni prima, dopo la fusione del Genio marittimo con quello militare, Chiodo ottenne il grado di capitano del nuovo corpo con sede presso l’Arsenale di Genova. Importante, ai fini della formazione, nel 1851, fu il trasferimento, per esigenze di studio, in Inghilterra. E’ in questi anni che il destino professionale di Chiodo si incrocia con quello di Cavour, da sempre convinto dell’opportunità tecnica e strategica che l’Arsenale genovese fosse sostituito con una infrastruttura più grande e moderna localizzata nel Golfo della Spezia. Il progetto – che prevedeva l’edificazione della base nel seno del Varignano – fu affidato all’ingegnere inglese I.M. Rendel, grande esperto della materia, una specie di archistar del settore, si direbbe oggi, pur con competenze strettamente ingegneristiche, che godeva di fama mondiale, al quale Cavour decise però di affiancare proprio Domenico Chiodo, ufficiale brillante, talentuoso e dalle idee versatili.

Il ruolo dell’ufficiale genovese-spezzino, come annota l’Enciclopedia Treccani nel profilo a lui dedicato, "non era soltanto uno stimolo, e un incentivo, del governo verso un dipendente statale ricco di attitudini; era invece anche parte di un vero e proprio indirizzo politico di formazione dei futuri quadri superiori della classe tecnica e dirigente dello Stato". Sia come sia, Chiodo, tornato a Genova, con la costituzione di una direzione del Genio a Spezia, venne subito spedito qui e si convinse che l’area situata in fondo al Golfo meglio si prestasse a ospitare il nuovo Arsenale, una convinzione che il Cavour fece propria tanto da affidare la redazione, nel più breve tempo possibile, di un progetto di massima. Un incarico che Chiodo, nel frattempo diventato maggiore, completò nel giro di quattro mesi. Il lavoro di Chiodo convinse subito Cavour il quale diede la propria incondizionata approvazione al progetto, la cui versione definitiva arrivò sul suo tavolo il 1° aprile 1861. Le schermaglie parlamentari da quel momento rallentarono i vari passaggi anche per la morte del presidente del Consiglio. Grazie alla condivisione del progetto da parte del nuovo ministro della Marina, il generale Menabrea, il progetto divenne comunque legge il 28 luglio 1861. I lavori furono purtroppo intralciati e rallentati, anche per la difficoltà di reperire, imprese, maestranze e materiali e dalle pastoie burocratiche. Ci si mise anche un’inondazione che distrusse gran parte del lavoro già fatto, ma alla fine il traguardo dell’Arsenale venne raggiunto, con l’inaugurazione avvenuta il 28 agosto 1869. Domenico Chiodo, morì il 19 marzo 1870 alla Spezia, meno di un anno dopo per l’aggravarsi di una grave malattia contratta mesi prima. Le sue spoglie riposano a Genova nel cimitero di Staglieno.

Franco Antola