"Genova: Sanità, Pnrr, Lavoro e Giovani al centro degli incontri dei prossimi mesi"

Sanità, Pnrr, lavoro, giovani i temi al centro dell’incontro fra il segretario regionale del Pd nel circolo Pd del centro storico di Genova con l’eurodeputato Brando Benifei (nella foto), i senatori Lorenzo Basso e Annamaria Furlan, i deputati Andrea Orlando e Valentina Ghio, i consiglieri regionali Luca Garibaldi, Pippo Rossetti, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Armando Sanna; la vicesegretaria provinciale Pd di Genova Katia Piccardo, i segretari Pd di Savona Emanuele Parrinello, del Tigullio Alessio Chiappe, della Spezia Iacopo Montefiori, i capigruppo Pd a Genova Simone D’Angelo e alla Spezia Marina Giannetti. "Noi ci proponiamo di vincere le elezioni amministrative – ha detto Natale – L’obiettivo è creare un’agenda comune sui temi da portare avanti per sostenere una visione unitaria sulle battaglie diventate fondamentali per il Paese e i cittadini liguri. A partire dalla Sanità, in Liguria sempre più in difficoltà, ma anche il lavoro povero, l’emergenza abitativa, i giovani, il precariato, la formazione, fino al capitolo fondamentale dei fondi del Pnrr, una risorsa unica che non può andare sprecata".

A settembre sul tema sanità prenderanno il via una serie di iniziative sui territori "per discutere dei problemi – ha aggiunto Natale – presentare le nostre proposte come quelle che prevedono l’utilizzo delle risorse pubbliche per la realizzazione dei nuovi ospedali; le necessarie assunzioni di personale e agli investimenti in attrezzature che potranno abbattere le liste d’attesa. Sempre a settembre previsti incontri tematici sul Pnrr e tutte le opere cruciali che ruotano attorno ai fondi del Next generation EU, dal dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori. Sul tema del lavoro riprenderemo l’argomento nelle Feste dell’Unità, mentre per quanto riguarda l’emergenza abitativa e la casa ci inseriremo all’interno del Piano Casa che la segreteria nazionale sta elaborando".