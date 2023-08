"Genova: risposta irricevibile alla richiesta di aiuto di Calice al Cornoviglio"

"Quella dell’assessore Giampedrone al sindaco di Calice al Cornoviglio Mario Scampelli è una risposta scioccante e irricevibile, nel merito e nei toni. Il primo cittadino ha semplicemente chiesto aiuto per sopperire al furto degli attrezzi con cui il suo ente avrebbe dovuto compiere la manutenzione del territorio. Lo ha fatto senza alzare la voce ma solo nell’interesse dei propri concittadini. E tutto ciò che ha ottenuto è una porta sbattuta sul viso da Genova". Lo dice Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico, in merito alla richiesta arrivata dalla media Val di Vara, a cui l’assessore regionale ha risposto con un ‘due di picche’ tramite la stampa. "Lo sa Giampedrone che sta parlando con una giunta in cui, a partire dal sindaco e passando per gli assessori, ci sono persone che in prima persona hanno spalato neve, sparso sale, tagliato erba, pulito cunette, rimosso fango, guidato mezzi e assistito operai in passato?

Viene il sospetto che la giunta Toti anteponga considerazioni sul colore delle amministrazioni locali al benessere e alla sicurezza dei cittadini. Sarebbe inaccettabile mettere la politica del consenso di fronte al dovere di chi ha l’onere di governare – continua Natale -. Utilizzare il tema del predissesto per lavarsene nel mani è un escamotage che lascia il tempo che trova". "E’ infine davvero di scarsa responsabilità istituzionale affermare che si possa supplire al furto degli attrezzi con una raccolta fondi o una colletta – conclude Natale -. La comunità di Calice al Cornoviglio non ha bisogno di consigli su come ottenere elemosine, ma di essere considerata al pari di tutte le altre. Possibile che una Regione che trova 1.6 milioni per sponsorizzare il calcio, non trovi 2mila euro per comprare tre decespugliatori, utilizzando ovviamente un canale legittimo?"