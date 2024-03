Generoso e appassionato. Ciao Euro, ci mancherai

Ci ha lasciato l’amico e collega Euro Sassarini. La notizia, forte e lancinante, è arrivata lunedì sera, gettando nello sconforto tutti coloro che gli hanno voluto bene, compresi i componenti della redazione spezzina de La Nazione, di cui Euro faceva parte dal lontano 1992. Classe 1946, il popolare Euro è mancato a Pontremoli, dopo una breve malattia, lasciando nel dolore i figli Francesco e Raffaele, la nuora Micaela, il fratello Antonio, la sorella Anna Maria, gli adorati nipoti Alex e Luca, i cognati e le cognate.

Una vita piena quella vissuta da Euro, condotta nel segno dell’amore per la famiglia, contrassegnata dalla passione per il lavoro di ferroviere e di giornalista e dalla fede per il suo Spezia. Il suo immancabile e cortese sorriso ha sempre accompagnato la sua vita: in famiglia, nel lavoro, con gli amici. Impeccabile nella sua attività professione, si distinse nel ruolo di capostazione a Santo Stefano Magra, intraprendendo con successo anche l’attività giornalistica con il nostro quotidiano. Con il suo modo di fare gentile e educato riusciva a farsi spazio nel meandro delle notizie, animato sempre da quella curiosità che è linfa vitale per chi fa questo mestiere. Storico corrispondente dalla zona di Lerici e Arcola, Euro era sempre in prima linea nell’informazione. Una passione, la sua, vissuta in modo professionale e puntuale, anche al cospetto di temi delicati e spinosi. Da sportivo di razza non disdegnava scrivere di sport, in particolare dei dilettanti, con un occhio particolare alle formazioni nelle quali militavano gli adorati nipoti Alex e Luca. Una grande gioia per lui vederli giocare insieme nel Monterosso. Del resto il calcio è sempre stata una grande passione per Euro, che stravedeva per il fratello Antonio, ex giocatore di lungo corso dello Spezia. Una fede per i colori bianchi mai accantonata, neanche quando la malattia stava prendendo il sopravvento. Seppur provato dalle sofferenze, ha seguito con trepidazione in tv le sorti della sua squadra del cuore anche nel derby contro il Pisa e nel match contro la Ternana. I funerali si terranno oggi pomeriggio, alle 15,30, nella chiesa di Santa Maria Assunta di Pignone, paese nel quale Euro era nato e a cui era molto legato.