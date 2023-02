Generazioni a confronto: madre e figlia

Anna Baroncelli dal 1946 ha vissuto in città e ci racconta com’era il parco quand’era bambina. Con chi andava e in quali occasioni "Andavo con mia mamma in primavera ed estate. All’entrata c’era un laghetto ma non era curato come ora e all’interno c’era solo qualche pesce rosso. In alto, da un tubo metallo, scendeva dell’acqua; non c’erano giochi per bambini e le panchine erano poche. Ricordo che davanti al parco c’era la chiesa di Sant’Antonio distrutta dalle bombe cadute durante la 2° Guerra Mondiale. Andavo al parco con le mie amiche e mia mamma dopo avere fatto i compiti. Camminavo volentieri fino al limitare del parco dove c’erano le mura della città". La figlia Claudia Morganti si recava la parco negli anni 70. Con chi andava al parco? Cosa ricorda? "Ci andavo con mia nonna. Lei mi raccontava che ogni albero era stato piantato in memoria di un soldato caduto in guerra e per evitare altri orrori era importante ricordare. Quando eravamo al parco, lei si sedeva e lavorava all’uncinetto. Io giocavo ad arrampicarmi sopra il laghetto e guardavo i pesci insieme ad altri bambini. Il parco era pieno di ombra e per me era bellissimo!"