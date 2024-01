Gas, lo sportello di Cenpi

Dopo la decisione del Governo di non prorogare il mercato tutelato, si apre la necessità di scelta per molte alle famiglie che non avevano ancora aderito ad una offerta del mercato libero: si parla di 6 milioni di utenze gas che entro il 10 gennaio dovranno fare una scelta. Lo sportello Cenpi Confartigianato è a disposizione per proporre il contratto gas consigliato da Confartigianato per le utenze private. Due consulenti saranno a disposizione per rispondere a qualsiasi dubbio. Per informazioni allo Sportello Cenpi Confartigianato, tel. 0187-286634; 0187-286636.