Garibaldi, futuro green Elettrificazione avanti Ma gara incagliata per il molo crociere

Per una gara incagliata, progetti esecutivi e lavori sulla rampa di lancio. Così nel porto tra business delle crociere e ricerca di armonia nel rapporto con la città L’appalto al palo è quello del nuovo molo Crociere, stoppato dal Tar Liguria per effetto dell’accoglimento del ricorso del raggruppamento di imprese – Fincosit, Rcm Costruzioni e Agnese – giunto secondo nella gara: eccepita una carenza di titoli in una delle imprese vincitrici. I lavori che spiccano il volo sono, invece, quelli relativi all’elettrificazione del molo Garibaldi.

Cosa accadrà per il molo crociere per il quale la rendicontazione dei lavori deve avvenire nel 2026, pena la perdita dei fondi Pnrr? "Dovremo fare valutazioni legali In ogni caso vogliamo andare avanti senza perdere un minuto per la costruzione di questa infrastruttura, importante per il traffico crocieristico e per il progetto del waterfront così come per l’espansione del terminal container. I rilievi fatti sono importanti dal punto di vista formale e sostanziale ma non vanno a inficiare la bontà del raggruppamento di imprese che ha vinto la gara con la sua proposta progettuale". Così Mario Sommariva, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale.

Il numero uno dell’ente di via del molo ieri ha intanto firmato il contratto d’appalto integrato che prevede l’affidamento della progettazione definitiva e per la realizzazione della cabina di trasformazione per il cold ironing a servizio del molo Garibaldi, che sarà in grado di erogare una potenza di 16 Megawatt, necessari per alimentare le navi all’accosto. Il progetto è cofinanziato con fondi complementari Pnrr; la realizzazione dovrà essere ultimata entro fine 2024. Si tratta del primo lotto di interventi di realizzazione delle infrastrutture energetiche a servizio delle banchine del comparto crocieristico e del comparto commerciale del porto della Spezia, per un valore di 8,5 milioni di Euro di cui 5,5 milioni finanziati sul PncPnrr e 3 milioni con fondi dell’Adsp. La gara è stata aggiudicata all’Ati costituita dalla Mont-Ele Srl (capogruppo mandataria) e da Elettri-Fer Srl (mandante) e dal Raggruppamento temporaneo di progettisti costituito da Galileo Engineering Srl (Capogruppo mandataria), Studio Colonna Srl. (mandante) ed Envitech Srl (mandante), per un importo di contratto pari a 7.170.239 euro. Soddisfazione intanto dal fronte politico. E’ quella espressa dal vicesindaco Maria Grazia Frijia: "Con questo investimento si potrà finalmente riportare armonia tra lo scalo marittimo e la città".

Corrado Ricci