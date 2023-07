Gara allargata, il giorno della verità Concessione raddoppiata a 8 anni

Fino alle 19 di ieri sera nessuna offerta risultava pervenuta all’ufficio Demanio dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale che gestisce la gara per la concessione di primi 5mila metri quadrati di Calata Paita convertiti all’uso urbano, per socialità e attività commerciali. Il termine per farsi avanti scade alle 12 di oggi. Prospettiva di aggiudicazione a breve dell’area ancora aperta dunque, sull’onda dei nuovi termini temporali della concessione, a parità di canone annuo fissato a 44mila euro: sono, infatti, passati a 4 ad 8 anni, rispetto alla prima asta circoscritta ai "manifestatori di interesse" che però, alla prova dei fatti, alla scadenza termini del giugno scorso, non avevano presentato offerte concrete da sottoporre a comparazione. Si tratta di Cinque Terre Ferries (società armatrice del Lord Byron), di Marigola Service (società che opera in ambito turistico gestendo alberghi, rifugi in alta quota, bar, ristoranti oltre la villa storica con il giardino più rinomato del Golfo, ovvero Villa Marigola) e il Consorzio marittimo turistico 5 Terre-Golfo dei Poeti, capofila di un’alleanza imprenditoriale di cui fanno parte anche La Spezia & Carrara Cruise Terminal – società partecipata da Royal Caribbean, Msc Cruises e Costa Crociere – e le associazioni di categoria Confartigianato, Confcommercio e Coldiretti. All’epoca era stato indicato proprio nel termine temporale di 4 anni il principale motivo di freno per lanciarsi nell’avventura: il periodo evidentemente non si era rivelato allettante per rilanciare dopo l’esplorazione finalizzata, più che altro, a saperne di più.

Cosa accadrà ora? Di certo, dopo l’indizione della nuova gara da parte dell’Autorità di sistema portuale, altri due o tre operatori (dopo quelli inizialmente in pista che già avevano esplorato) hanno effettuato sopralluoghi mirati nell’area di Porta Paita; ciò è trapelato ieri dal fronte del cantiere.

La richiesta della constatazione de visu area non è apparsa dettata da semplici curiosità bensì da un’analisi delle sue potenzialità per dare corso ad eventuali assunzioni di impegno da formalizzare, ciò a fronte di necessità e nodi da sciogliere per la gestione del sito nella sua globalità, nell’estate ormai al suo clou, a cominciare dal completamento infrastrutturali finalizzato all’operatività dei vari servizi (oltre la rete dei servizi approntata). Ancora non definiti i termini delle ricollocazioni già messe nero su bianco a Porta Paita durante i lavori in corso in due siti proiettati alle ristrutturazioni: quello del bar attualmente operante all’interno della cinta portuale, in prossimità del complesso della Stella Maris e la location gastronomica dei pescatori da anni operativa a margine della passeggiata Morin, in prossimità del molo Revel. Oggi, dunque, il giorno della verità, nel rincorrersi di voci su valutazioni ancora critiche dal fronte dei primi manifestatori di interesse sui nuovi termini del bando.

Chi è fiduciosa in un positivo evolversi della partita della concessione è l’onorevole e vicesindaco, con delega al Turismo e al Palio del Golfo, Maria Grazia Frijia. "Credo che quando sarà apprezzato il lavoro svolto nell’area nell’ultimo anno saranno ben chiari i benefici per la popolazione e il turismo e, di conseguenza, maggiormente coglibili le possibilità di ritorno economico per gli operatori desiderosi di investire". Vedere per credere, dunque.

Il problema è che l’estate è già vicina al suo clou e che le speranze di un’operatività già ad inizio stagione si sono dissolte col flop della prima gara. Il rischio di un’area (in gran parte) attrezzata ma non gestita è da mettere in conto. Resta comunque aperta, nel caso, la fruibilità fai da te: con sdraio e materassini al seguito, portati da casa, in orario diurno. Il solarium è già una realtà; realizzato con materiale speciale che non cattura e non rilascia calore, calpestabile a piedi nudi, come la fontana a zampilli dal basso. In attesa dell’altra fontana promessa per valorizzare il Palio del golfo (ma ancora al palo) in fregio alla stazione marittima.

Corrado Ricci