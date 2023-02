Galleria Scoglietti riapre al traffico prima del previsto

A Lerici torna il doppio senso di marcia nella galleria Scoglietti. Con largo anticipo sui termini individuati nelle scorse settimane, la Provincia ha ordinato il ripristino della circolazione a doppio senso di marcia. La circolazione tornerà a essere regolare a partire dalle 10 di stamani. "I lavori sono in fase di conclusione e pertanto è possibile ripristinare il doppio senso di circolazione" si legge nell’ordinanza dell’ente di via Veneto, che per la realizzazione dei lavori di potenziamento dell’illuminazione comunale aveva istituito un senso unico Lerici–La Spezia fino al 10 marzo, individuando il percorso alternativo, per le auto provenienti da Spezia e dirette a Lerici, nella viabilità comunale via Pianelloni e via Bagnara.