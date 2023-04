Galindo e Mazzone in mostra nello spazio di piazza Figoli

Tanti applausi a scena aperta e l’ovazione finale del pubblico hanno accolto ‘Premonitions of a Larger Plan’, lavoro della Dresden Frankfurt Dance Company con la coreografia e la direzione di Jacopo Godani. Uno spettacolo che riunisce le discipline artistiche della danza e della musica combinate con video proiezioni, che ha registrato il sold out. Ma è con ‘Antologia - Ritratto di artista’, in programma stasera sempre al Teatro Civico alle 21, che si conclude il progetto di residenza artistica del coreografo spezzino e la compagnia tedesca. Un evento promosso da Comune della Spezia, Teatro Civico e Fondazione Carispezia. In questo gala serale, Godani presenta i momenti più rappresentativi dei suoi ultimi lavori. Il repertorio della compagnia mostra un nuovo, pulsante vocabolario di danza definito da virtuosismo ed espressività. Una grande sfida per i ballerini spinti ripetutamente verso i propri limiti fisici. ‘Antologia’ dà prova del ruolo di Godani nell’evoluzione del balletto contemporaneo. L’uso del lavoro sulle punte e il suo approccio sperimentale sono i segni distintivi del suo stile. Il lavoro è stato spogliato di tutti gli elementi scenici per evidenziare l’aspetto filosofico e la ricerca coreografica. Il focus principale è sull’incoraggiamento e lo sviluppo delle potenzialità di giovani artisti e interpreti che usano i suoi lavori come strumenti complessi, intelligenti e futuristici. Il risultato è un’ode all’essere umano come entità unica, sofisticata, capace di creare meraviglie con la propria mente e il proprio corpo.

Godani crea uno spazio di lavoro che sfida le capacità umane, spingendo gli artisti a evolvere attraverso osservazione e autocritica. Scoprire e plasmare se stessi con i propri strumenti personali diventando la manifestazione fisica della propria personalità e del proprio talento – e non quello di un creatore esterno. Oggi è anche il giorno in cui si offre la possibilità di vivere in prima persona il processo artistico, di apprendere parte del materiale coreografico del repertorio di Godani avendo accesso ad alcune delle prove della compagnia in preparazione degli spettacoli. Appuntamento dalle 10.30 alle 11.45, per osservare i ballerini provare sul palco mentre si preparano fisicamente e mentalmente. Dalle 15 alle 17, invece, ultima tappa del workshop per 66 ballerini, sotto la direzione artistica di Godani e condotto dal ballerino Vincenzo De Rosa. Info e biglietti al botteghino (ingresso da via Carpenino) dalle 8.30 alle 12, al numero 0187 727521 o inviando una mail a [email protected] Biglietti in vendita anche sul circuito online Vivaticket.

Marco Magi