La Spezia, 10 febbraio 2022 – Ruba un paio di maglioni in un negozio, un passante cerca di fermarlo ma lui gli sferra un pugno in faccia e scappa. La polizia locale riesce però a trovarlo e a denunciarlo.

Era da poco passato mezzogiorno di ieri quando in viale Garibaldi, un ispettore della polizia locale è stato avvicinato da un ragazzo che gli ha riferito di aver assistito, pochi istanti prima, al furto di due maglioni, appesi nello stendino all’esterno di un vicino negozio di abbigliamento, ad opera di un uomo che aveva ben visto in faccia e che ora si stava allontanando in corso Cavour. L’ispettore ha chiesto rinforzi senza perdere di vista l’individuo insieme al testimone, che aveva provato a bloccare il ladro, ma lui si era divincolato sferrandogli un pugno in pieno volto. Arrivati gli agenti del comando di viale Amendola, hanno raggiunto e fermato l’individuo, un cinquantenne domiciliato in città, immediatamente riconosciuto come un pluripregiudicato per diversi reati contro il patrimonio, già noto alle forze dell’ordine e più volte denunciato anche dalla polizia locale.

L’uomo è stato dunque condotto in caserma e benché il furto non fosse andato a segno in quanto la proprietaria era riuscita a strappargli di mano la refurtiva, è stato denunciato con l’accusa di rapina impropria, per la violenza usata contro il testimone nel tentativo di fuggire.

