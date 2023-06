Furto choc: finte clienti beffano la gioielleria

La Spezia, 11 giugno 2023 – Sulla quarantina, eleganti, garbate hanno mandato in scena la recita: palesarsi come clienti per essere orientate alla scelta dell’acquisto di una collana d’oro da regalare. Così due donne hanno portato a compimento un colpo nella gioielleria Scardigli che si affaccia su piazza Cesari Battisti, all’incrocio con via Binazzi, in pieno centro cittadino: con destrezza si sono impossessate di un "rotolo" espositivo delle collane, appena rimosso dalla vetrina.

Non sono state impensierite più di tanto dalle due telecamere spia poste all’angolo del palazzo, sopra l’ingresso della rivendita di preziosi. Le hanno viste. Ma si sono dotate di parrucche per celare per quanto possibile le fattezze del volto così da sperare di non essere identificate. Non hanno fatto i conti col sistema di videosorveglianza occulta interna che, al di là della chioma, dovrebbe aver colto i loro lineamenti. Le indagini sono in corso. Le sta sviluppando la Polizia di Stato che ha acquisito le immagini registrate non solo in sito ma anche nelle vie adiacenti che, da una parte o dall’altra, le due donne hanno percorso per far perdere le loro tracce, dopo aver dismesso dalla testa le parrucche.

Il colpo è stato consumato attorno all’orario diurno di chiusura della gioielleria, poco prima delle 12,30, nella giornata di giovedì scorso. Hanno detto che non avrebbero potuto tornare e sono state accontentate nell’esplorazione alla ricerca dell’oggetto prezioso.

Di qui l’esibizione di un primo rotolo di collane sul bancone della rivendita, dopo il prelievo da una vetrina. L’analisi è stata approfondita; il corredo ha inanellato perplessità e desideri di vedere dell’altro. Hanno indicato un’ulteriore vetrina. E stato prelevato un altro rotolo. L’analisi è stata ravvicinata, intrisa di finta pignoleria. Ed è a quel punto che è scattato il colpo: mentre marcava l’operatrice, l’altra ha arraffato il primo rotolo. A nulla era valso riporre quest’ultimo sotto il bancone. Con una mossa repentina è stato agguantato da una lestofante.

Poi la fuga di entrambe. In parallelo la consapevolezza maturata dall’addetta alla vendita del furto subito. Di qui l’allarme lanciato prima sulla pubblica via e poi al 112. Ne sono seguiti sopralluoghi e rilievi della Polizia di Stato. La caccia alle ladre è aperta.

Corrado Ricci