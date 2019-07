La Spezia, 31 luglio 2019 - Il primo sussulto al cuore lo hanno avuto quando, scesi dall’auto per far ritorno a casa, hanno scoperto che dalle vetture in sosta erano stati sottratti i libretti di circolazione e le chiavi dei rispettivi appartamenti. Poi lo choc da razzìa: varcato l’uscio domestico, hanno scoperto che le abitazioni erano state messe a soqquadro, che ori e denari avevano preso il volo.

E’ accaduto in almeno tre occasioni negli ultimi giorni. E la circostanza suona a monito: mai lasciare le chiavi di casa all’interno dell’auto; cosi si rende vita facile ai ladri che hanno mire più ambite rispetto ai furti all’interno delle vetture. Due di questi si sono consumati in Val di Magra (a Ponzano e nella variante Aurelia di Sarzana), un terzo in città alla Spezia. E’ accaduto mentre i rispettivi proprietari partecipavano ad eventi estivi; probabilmente sono stati attenzioni fin dalla discesa dall’auto, tutte ‘importanti’, fino a permettere ai ladri di capire che l’assenza da casa sarebbe stata prolungata: giusto il tempo di agire, andando a colpo sicuro, desumendo le residenze dai libretti circolazione presenti all’interno nelle vetture.

Le abitazioni prese di mira a stretto giro sono tutte alla Spezia: a Sarbia, in viale Italia e in centro. Sono state razziate, previa introduzione soft dei ladri, grazie, appunto, alle chiavi di casa sottratte dalle auto in sosta. In un caso sono spariti 5mila euro in contanti; negli altri piccole somme e oggetti preziosi di consistente valore, sull’ ordine delle migliaia di euro.

Dall’amara sorpresa alla denuncia in questura il passo è stato breve, con indotto invito dei poliziotti alle vittime a ricostruire gli ultimi movimenti e le soste dell’auto per capire dove potessero essere state sottratte le chiavi di casa. In almeno due casi, come detto, erano state parcheggiate in Val di Magra. E in quell’area si stanno indirizzando le indagini della Polizia alla scoperta dei ladri.

Corrado Ricci