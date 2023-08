Furti, scatta la trappola Tre ladri in manette I colpi messi a segno in città e in Versilia

I lavori edilizi nei palazzi costituivano un’occasione per studiare dove e come portare a compimento i furti mirati nelle abitazioni prevalentemente isolate. La circostanza è emersa da un’indagine dei carabinieri del Nucleo investigativo della Spezia che ha portato ieri all’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e alla perquisizione domiciliare di una indagata per ricettazione in stato di libertà. Nel mirino quattro albanesi: Daniele Ziko di 27 anni, detto Don; Klaudio Hibo, 21 anni, detto Kat; Gentiano NiKolli, 34 anni, detto Genti e Kledia Ziko, 28 anni, imparentata col primo, libera ma anello di congiunzione col mondo della ricettazione. La loro base era La Spezia ma i colpi, oltre ad avere avuto teatro in città, si sono spinti provincia e altrove: in Emilia e Toscana, per la precisione a Massa, Bedonia (Parma), Seravezza e Camaiore (Lucca)

I militari dell’Arma sospettano che ci possa essere stato lo zampino degli uomini indagati in una trentina di furti e tentativi di furto. Ma le contestazioni formalizzate dal pm Maria Pia Simonetti sono rimaste circoscritte ad una decina di casi, attribuiti ad personam (senza prospettazioni di associazione per delinquere) là dove gli indizi di colpevolezza si sono rivelati gravi, precisi e concordanti.

Così, in una nota diffusa dall’Arma, è puntualizzata l’attività investigativa: "A seguito dei furti in abitazione, risalenti all’ottobre del 2022, i militari dell’Arma hanno intrapreso una specifica attività di analisi, prodromica all’avvio della vera e propria azione investigativa di contrasto, finalizzata ad evidenziare gli aspetti peculiari del fenomeno. In particolare, è stata svolta un’attenta e minuziosa attività di analisi giornaliera sugli eventi delittuosi di natura predatoria, (interventi per furti, tentati e consumati). Inoltre sono state vagliate le segnalazioni ricevute da privati cittadini circa auto o persone sospette, visionati i video delle sorveglianze presenti nei diversi comuni e raccolto testimonianze di diversi cittadini".

Insomma un incrocio di dati, tesaurizzando elementi provenienti da fonti diverse, raccolti con modalità investigative tradizionali e anche tecnicamente spinte, fra queste intercettazioni ambientali e posizionamento del gps nei mezzi utilizzati così da seguire i percorsi e dedurre. A coordinare il lavoro in procura, prima del suo trasferimento a Massa, il pm Rossella Soffio. A chiudere il cerchio è stata la collega Maria Pia Simonetti: da un suo pregresso fascicolo relativo ad un’inchiesta della mobile sono scaturiti altri input utili all’inchiesta dei carabinieri. La relazione finale ha portato alla richiesta delle misure cautelari poi disposte dal gip Diana Brusacà. In parallelo all’esecuzione sono emersi oggetti preziosi di sospetta provenienza furtiva. Per le vittime, quanto meno per alcune, si apre la possibilità di tornare in possesso dei loro beni: anelli, bracciali, catenine, orecchini d’oro trafugati durante le incursioni furtive, alcune delle quali portate a compimento con accessi acrobatici nelle abitazioni, sfruttando le canale. Attesa per gli interrogatori di garanzia: Hibo Klaudio, Daniel e Kledia Ziko hanno nominato l’avvocato Pasquale Iodice.

Corrado Ricci