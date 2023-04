Furti nelle case, tre ladri in trappola Fanno parte di un gruppo familiare

Dopo alcune perquisizioni domiciliari, i carabinieri della radiomobile della compagnia della Spezia, coadiuvati da colleghi della stazione della Spezia principale e di Sarzana – su delega della Procura della Repubblica nel tribunale di Pistoia – hanno arrestato tre uomini ritenuti responsabili di alcuni furti. La vicenda ha avuto origine a febbraio quando a Luni, i militari intercettarono e fermarono una Mercedes con a bordo tre uomini ritenuti di rientro da una serie di furti fuori provincia. Nell’occasione i carabinieri sequestrarono il veicolo, sul quale erano state apposte targhe false, oltre a denaro contante e alcuni monili in oro di provenienza furtiva. In quell’occasione i tre uomini un 44enne, un 24enne ed un 21enne, tutti componenti dello stesso gruppo familiare, furono denunciati. Il più anziano dei tre fu successivamente arrestato e condotto in carcere per aver violato gli obblighi di una misura alternativa alla detenzione. Nel frattempo le indagini hanno consentito di addebitare loro anche due furti aggravati in abitazione avvenuti in quel periodo a Pistoia. I carabinieri della compagnia della Spezia hanno eseguito le misure restrittive, rintracciando a Sarzana i due soggetti che erano liberi e notificando in carcere il provvedimento al 44enne. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati vari capi di abbigliamento di marca, monili in argento ed orologi di pregio, oltre a denaro contante. I tre uomini si trovano ora, nel carcere spezzino. Il procedimento si trova tuttora nella fase delle indagini preliminari, che proseguono per verificare se vi siano ulteriori reati, con lo stesso modus operandi, di cui gli arrestati si siano resi responsabili.