Furti in ospedale, arrestato. “Tradito” dal compro-oro

La Spezia, 19 aprile 2023 – Furti in ospedale e in un ristorante: arrestato nella prima mattinata di oggi un trentaduenne.

L’uomo è indagato per un furto commesso all’interno degli uffici della Direzione sanitaria dove si era introdotto in modo fraudolento, nonché per altri due distinti analoghi episodi consumati all’interno degli spogliatoi dell'ospedale Sant'Andrea, utilizzati dal personale sanitario, dove alcuni stipetti regolarmente chiusi a chiave erano stati forzati e depredati.

Durante le incursioni erano stati asportati i portafogli contenenti somme di denaro in contante e carte di credito, nonché un anello ed un telefono cellulare.

Le indagini tempestivamente avviate dalla squadra mobile spezzina – anche su input del posto di polizia dell'ospedale – grazie all’analisi delle telecamere di sicurezza installate all’interno dell’ospedale e quelle cittadine, alla raccolta delle denunce delle parti lese e delle dichiarazioni di alcuni testimoni, hanno permesso di indirizzare i sospetti sul trentaduenne che aveva anche ripetutamente utilizzato le carte di credito asportate, per effettuare acquisti in alcuni negozi del centro. L’uomo aveva, inoltre, rivenduto ad un negozio compro-oro un anello rubato, registrando incautamente l’operazione a proprio nome.

Allo stesso individuo è stato anche attribuito il furto commesso in un ristorante del centro, situato in piazza Sant’Agostino, dove era stato asportato il registratore di cassa contenente la somma di circa 500 euro. Determinante, in questo caso, il sopralluogo effettuato nell’immediatezza del fatto dal personale della squadra volante e del gabinetto provinciale di polizia scientifica della Spezia che aveva individuato, sul registratore di cassa rinvenuto poco distante aperto e svuotato del suo contenuto, un’impronta digitale attribuita allo stesso soggetto.

Il sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale della Spezia titolare del caso, Maria Pia Simonetti, concordando con le risultanze investigative raccolte nei confronti dell’indagato dagli investigatori della squadra mobile spezzina, ha richiesto al giudice per le indagini preliminari del tribunale spezzino Marinella Acerbi la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita nella mattinata odierna.

La posizione del trentaduenne – al quale vengono contestati reati che vanno dal furto aggravato all’uso indebito di strumenti di pagamento diversi dal contante con l’aggravante della continuazione - è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.