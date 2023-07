Furti e aggressione ai Carabinieri a Levanto: gang di ladri mette a segno rapina

Con la scusa di chiedere informazioni sulle camere, hanno rubato il portafogli al titolare di un agriturismo. Non contenti hanno proseguito la loro scorribanda appropriandosi di 2 telefoni lasciati momentaneamente a bordo di un furgone da un corriere e dello zaino di una turista. Protagonisti della notte ad alta tensione 4 giovani, due maschi e due ragazze tra i 22 ed i 28 anni, cittadini francesi di origine algerina. Hanno messo a segno i tre furti in rapida successione; una volta partite le segnalazioni i carabinieri di Levanto, si sono attivati nelle ricerche. Il quartetto è stato di lì a poco bloccato a bordo di un’auto; sul mezzo, di proprietà di una delle due coppie, sono stati trovati gli oggetti rubati nel corso della razzia, tutti restituiti ai proprietari. Il quartetto di giovani stranieri (ad esclusione di una delle ragazze risultata incensurata, già noti per furti commessi in Italia) è stato denunciato per ricettazione e furto in concorso. Non solo: la coppia proprietaria dell’auto, durante la stesura degli atti relativi al sequestro del mezzo, si è scagliata contro i carabinieri, prendendo a calci i mobili della caserma. Episodio concluso con danni agli arredi, una rapida visita medica per i due giovani, il ferimento di due militari e l’arresto della coppia per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni personali. Arresto poi convalidato ieri in tribunale dal Gip.