Un gruppo organizzato per i furti nelle case spezzine: tre arrestati

La Spezia, 8 agosto 2023 - All’alba di questa mattina, gli uomini del Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri della Spezia hanno arrestato tre cittadini albanesi ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione, nonché indagato una donna, della stessa nazionalità, per il reato di ricettazione.

Questo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale della Spezia Diana Brusacà, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica della Spezia Maria Pia Simonetti.

Dopo alcuni furti in abitazione, risalenti all’ottobre del 2022, i militari dell’Arma hanno intrapreso una specifica attività di analisi, prima dell’avvio della vera e propria azione investigativa di contrasto, per evidenziare gli aspetti peculiari del fenomeno. In particolare, è stata svolta una attenta e minuziosa attività di analisi giornaliera sugli interventi per furti, tentati e consumati. Inoltre sono state vagliate le segnalazioni ricevute dai cittadini circa auto o persone sospette, visionati i video delle sorveglianze presenti nei diversi Comuni e raccolto testimonianze di diversi cittadini. Sulla base degli elementi raccolti sono state avviate attività di indagine, tecniche e tradizionali, coordinate dalla Procura della Repubblica della Spezia e mirate all’identificazione dei responsabili, che hanno infine portato all’individuazione di un gruppo criminale, ben strutturato ed organizzato, dedito alla commissione di furti in abitazione nella provincia della Spezia e nelle regioni limitrofe, Emilia Romagna e Toscana.

L’attività svolta ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del sodalizio e la Procura, concordando con le ipotesi investigative, ha emesso le relative misure cautelari. Sono tuttora in corso perquisizioni e accertamenti finalizzati alla ricerca della refurtiva. L’attività investigativa prosegue e tutto il materiale probatorio raccolto a carico di ciascun indagato sottoposto a misura cautelare sarà vagliata dall'autorità giudiziaria.